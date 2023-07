Re Carlo e Biden, il sovrano perde la pazienza e rimprovera la guardia reale: «Smetti di parlare»

Re Carlo ha perso la pazienza e ha rimproverato una guardia reale nel tentetivo di convincere Biden a sbrigarsi durante il loro incontro al Windsor. Il presidente Usa è stato ricevuto dal sovrano al castello di Windsor, per il primo vertice tra i due dopo l'incoronazione del monarca britannico. Durante la cerimonia di arrivo sono stati suonati gli inni nazionali ed è stata passata in rassegna la Guard of Honour. Ad un certo punto Biden si è fermato a parlare con un soldato e Carlo, dopo pochi istanti, avrebbe perso la pazienza. In un filmato che sta facendo il giro del web, si vede il Re alzare le braccia e rimproverare la guardia. Solo a quel punto Biden si decide a seguire il sovrano dentro il castello per la cerimonia del tè.

L'ultima gaffe di Biden: il presidente Usa si mette la mano sul cuore durante l'inno indiano

L'incontro e la gaffe

Ma non è finita qui.

President Biden wants to talk to one of the Welsh Guards at Windsor Castle, King Charles wants him to move on. pic.twitter.com/HgRL6vW0Ms — Mike Sington (@MikeSington) July 10, 2023

La giornata

Dopo l'incontro, Biden ha lasciato il castello di Windsor a bordo di un elicottero, a conclusione della breve tappa a Londra, unica sosta preliminare alla sua partecipazione al cruciale vertice Nato di Vilnius in programma domani e dopodomani. Biden si è quindi spostato sull'Air Force One - a bordo del quale era arrivato ieri sera nel Regno Unito - decollato intanto per la capitale lituana. L'interludio britannico si era aperto in mattinata con un breve incontro a Downig Street col premier Rishi Sunak, dedicato soprattutto a discutere del sostegno all'Ucraina e del summit Nato.