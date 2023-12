Reinhold Messner: «Sono arrivato alla fine, me ne vado con la coscienza pulita». Il post che ha allarmato i fan su Instagram, cosa è successo

«Sono arrivato alla fine, questa è la realtà. Me ne vado con la coscienza pulita, sapendo di essere stato una brava persona, di aver dato il massimo, di essere stato un padre amorevole, un buon amico e un buon fratello». Reinhold Messner, l'esploratore e alpinista di 79 anni, mette in allarme i fan con un post sul suo profilono Instagram.

Il post

Messner è seduto su una piccola imbarcazione, in mezzo ad un lago, sullo sfondo le montagne: «Ora è il momento di vivere i miei ultimi sogni e di amare le persone che significano molto per me, ma la cosa più importante è la gratitudine», scrive, scatendando commenti di fan preoccupati. «Ehi! Non facciamo scherzi!», «Le leggende non se ne vanno mai e sono qui per sempre».

Come sta

L'alpinista, intervistato dal Corriere della Sera, è così costretto a spiegare le sue parole: «Sto bene, sono in aeroporto che sto per prendere un volo per l’India dove mi tratterrò fino alla fine dell’anno.

Io sto arrivando alla fine e accetto questo fatto. Non chiudo gli occhi davanti ai fatti reali. Ma questo non significa che io non abbia idee e progetti»