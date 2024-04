Il risotto non piace, far west al ristorante: volano piatti e bicchieri, proprietario spacca un vaso di caramelle in testa al cliente

Pugni da far west al ristorante a Campolongo Maggiore (Venezia). Secondo due clienti del locale, il risotto servito al tavolo era di scarsa qualità e il relativo conto non risultava congruo con il resto della cena servita. Dal battibecco alla zuffa il passo è stato breve. In seguito alla colluttazione che ne è scaturita, tra gli altri clienti del locale sbigottiti, all'interno del ristorante-pizzeria sono volati tavolini, piatti, posate e bicchieri. A farne le spese anche una porta a vetri del locale andata completamente in frantumi.

Far west al ristorante: vola di tutto nel locale

E' successo intorno alle 23 della serata di sabato, vigilia di Pasqua, presso il ristorante pizzeria di via Alto Adige a Campolongo Maggiore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Dolo e un’ambulanza del pronto soccorso dell’ospedale di Piove di Sacco per soccorrere i feriti, la zuffa aveva trasformato il ristorante in un vero e proprio ring.