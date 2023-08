È in ritardo per il volo e noleggia un elicottero fino all'aeroporto: «Costa meno che comprare un altro biglietto»

Arrivare tardi in aeroporto è il motivo principale per cui i passeggeri perdono il volo, un problema che può essere evitato pianificando il viaggio in anticipo, controllando il traffico, effettuando il check-in online e uscendo di casa presto. Eppure, a volte anche la semplice distrazione può farci arrivare in ritardo, come dimostrato dall'utente di TikTok @kevindroniak, un ragazzo che, non avendo familiarità con il sistema orario di 24 ore, ha letto erroneamente "10" anziché "18". Il suo volo era a solo un'ora dall'aeroporto JFK di New York mentre lui era ancora nel suo appartamento di Manhattan. Ecco allora l'idea: l'unico modo per arrivare in tempo era andare in elicottero: «Costa meno che comprare un nuovo biglietto», ha detto l'utente.

Il video

«Questo è quello che farò e cercherò di arrivare in tempo», dice il giovane nel filmato mentre mostra come carica le valigie e sale su un elicottero per raggiungere l'aeroporto in soli cinque minuti di volo ( e arrivare giusto in tempo). Il video è diventato rapidamente virale con più di 10 milioni di visualizzazioni, più di un milione di like e centinaia di migliaia di commenti.

I commenti

«Quando hai detto che l'unico modo per arrivarci sarebbe stato l'elicottero, non immaginavo che lo avresti preso davvero», «L'unica cosa che non capisco è come si può confondere 18:20 con 10:20?», «Il mio volo parte tra un'ora e sono qui a fare un video su TikTok», «Esiste un elicottero Uber?», sono alcuni dei tanti commenti sotto il filmanto di Kevin.