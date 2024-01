Robbie Williams, la moglie Ayda ricoverata dopo un malore: la cena fuori e la foto dall'ospedale con la flebo

Ayda Field, moglie del cantante Robbie Williams, dopo una piacevole serata trascorsa con il consorte a Los Angeles, si è ritrovata improvvisamente in ospedale. La 44enne, nelle sue storie Instagram, ha pubblicato una sua foto in ospedale, seduta su un letto di pronto soccorso con una flebo e un cardiofrequenzimetro agganciati al braccio.



Dopo primi momenti di tensione, per rassicurare i fan, ha scritto sul suo profilo Instagram: «Dopo una serata perfetta, un finale tutt'altro che perfetto». Non poteva non citare suo marito, Robbie Williams che le è stato vicino per tutto il tempo: «Adesso sono tornato e sto riposando. Grazie al mio fantastico maritino @robbiewilliams per essere stato al mio fianco».







Un paio d'ore prima, Ayda aveva postato una foto di lei con indosso uno scintillante abito dorato, in compagnia del marito Robbie, 49 anni, con un abito grigio e scarpe argento metallizzato.

Non ha rivelato la causa del suo misterioso malore e non si sa se tutt'ora sia ancora ricoverata o sia tornata a casa.