Rossella Brescia e Maria Grazia Cucinotta "separate alla nascita", il video insieme è sorprendente: «Siete sorelle?»

Rossella Brescia (52 anni) e Maria Grazia Cucinotta (55 anni) sembrerebbero non avere nulla in comune: la prima è una ballerina, mentre la seconda è un'attrice. Eppure, quando le due donne dello spettacolo si sono trovate per un nuovo progetto insieme, i fan non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza straordinaria tra le due. La ballerina di teatro e conduttrice radiofonica Rossella Brescia ha condiviso un post su Instagram per annunciare un programma insieme a Maria Grazia Cucinotta e i commenti sono tutti focalizzati su quanto siano «identiche».

Andiamo a vedere che cosa dicono.

Rossella Brescia e Maria Grazia Cucinotta hanno collaborato insieme ad una puntata di "L'ingrediente perfetto- A tu per tu", alla scoperta di nuovi ristoranti e, sui social hanno pubblicato alcuni video insieme.

«Abbiamo scoperto cose l'una dell'altra che non sapevamo proprio», dice Rossella nel video, mentre tra risate e divertimeno continuavano le riprese del programma. «Pranziamo insieme? Tra poco con mia sorella!» ha scritto Rossella, alludendo alla loro somiglianza, nota anche a loro.

Anche i fan hanno notato questo dettaglio e hanno iniziato a commentare «Siete identiche, due sorelle separate alla nascita».