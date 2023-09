Scontrino sbagliato con 4 euro in più finisce sui social, lo chef (vincitore di 4 Ristoranti) offre la cena alla cliente: «Un errore»

Le scuse per quattro euro addebitati involontariamente e poi la proposta di una cena offerta: ecco quanto accaduto da Evo, rinomato ristorante di Alberobello, dello chef Gianvito Matarese (vincitore della trasmissione 4 Ristoranti con Alessandro Borghese) che Insieme a Debora Dipinto, executive chef, gestisce il locale con cura e passione da diversi anni.

Proprio per l'amore che impiega nella ristorazione, lo chef non ha potuto fare a meno di fare un 'mea culpa' via social dinanzi ad una recensione spiacevole: «Abbiamo fatto un errore purtroppo».

«Da sempre nel nostro ristorante, abbiamo scelto di offrire la degustazione oli.

«Purtroppo su uno scontrino dell'1 settembre la cifra della degustazione oli è uscita a 4 euro al posto di 0 per un errore di battitura - ha continuato lo chef sui social - Su duemila scontrini quest'anno è capitato questo errore e un nostro cliente ha recensito la stessa come piatto non richiesto e pagato, in maniera errata. Credo cosi tanto in questo progetto che da sempre produttori, ospiti del ristorante e chiunque passa da noi, vive una condizione di accoglienza verso questo ingrediente. Ingrediente che per me è fonte di lavoro quotidiano di ricerca da anni ormai».

Il ristorante Evo considera l'ingrediente dell'olio come «essenziale, accessibile»: un prodotto quotidiano che se scelto con cura può fare la differenza all'interno della catena di produzione delle pietanze che tutti i giorni servono in tavola a pranzo e a cena.

«La executive Debora insieme a me domani, proverà a chiamare tutti i clienti di quella giornata. Chiediamo se la cliente dovesse leggere, di farsi viva per poterle offrire una nuova esperienza da noi e per poter rimediare all'errore che purtroppo in quanto umano può accadere anche se inaccettabile per il nostro modo di vedere il lavoro, fatto di precisione e puntualità. Siamo disposti a rimborsare l'intero importo della cena o a offrire con immenso piacere una nuova esperienza nella nostra casa. Per noi l'ospite è al centro di tutta l'esperienza e questi errori per noi sono fonte di malessere», ha concluso lo chef.