Lasagne a 23 euro, il ristorante giustifica lo scontrino choc: «Ingredienti di qualità e una ricetta speciale dello chef»

Nell'estate dei prezzi fuori controllo e delle foto agli scontrini, continuano a fioccare le segnalazioni che indignano i consumatori. L'utima, arriva da Bergamo e riguarda un piatto di lasagne. Il ristorante Bernabò di piazza Mascheroni propone la specialità della casa a 23 euro. «Ogni piatto ha un suo food cost — spiegano dal locale al Corriere della Sera — non sono classiche lasagne bolognesi e ogni ingrediente è di primissima scelta, dalla carne alla sfoglia, tutto viene prodotto in casa. È un piatto speciale per noi e per lo chef che ha ereditato la ricetta dalla mamma».

Nessuna sorpresa alla casa, però. Il costo delle lasagne, così come quello di altri piatti, è messo in bella mostra su un cartellone all'ingresso. Insomma, chi entra, sa quel che troverà. Qualcuno, però, su Tripadvisor si lamenta anche per alcune voci sullo scontrino. «Alla cassa mi fanno pagare coperto e acqua per 10 euro in più inaspettati.

In poche parole la cameriera ha passato la comanda sbagliata alla cucina e mi sono sentito dire che avrei dovuto dire alla cameriera che i piatti erano quelli a porzione intera», scrive un cliente che è stato nel locale lo scorso marzo.