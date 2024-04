Sofia di Spagna ricoverata: la regina emerita è in ospedale, le sue condizioni. Juan Carlos: «Non vede l'ora di essere dimessa»

In Spagna cresce la preoccupazione per le condizioni di salute di Sofia di Spagna, 85 anni, moglie del re emerito Juan Carlos e madre di re Felipe VI. La regina è stata ricoverata alla Clínica Ruber Internacional di Madrid per un'infezione alle vie urinarie ed è sotto osservazione medica. Il giorno del ricovero, mercoledì, era stato diffuso un comunicato ufficiale da Palazzo: "Sua Maestà la Regina Sofia è stata trasferita ieri sera alla Clinica Ruber a causa di un’infezione alle vie urinarie. L’evoluzione è molto rapida e favorevole”, si leggeva nella breve nota.

Cosa ha detto il re

Per ora non c’è allarmismo sulla sua situazione clinica anche perché il re è apparso disteso, dopo averle fatto visita. «È allegra e non vede l'ora di essere dimessa».

Il re è sempre apparso disteso e ha trascorso circa mezz'ora all'interno dell'ospedale, lo stesso dove sono nate le figlie Leonor e Sofia. Con il sovrano, anche la sorella maggiore Elena, che però ha preferito non parlare con i giornalisti.

La salute della Regina emerita

Classe 1935, è la prima volta che Sofia di Spagna ha bisogno di un ricovero dal 1968, quando partorì il futuro re. La regina emerita è stata vista l'ultima volta in pubblico lo scorso lunedì, in occasione dei funerali del cugino Fernando Gomez-Acebo, e prima ancora al matrimonio tra il sindaco di Madrid José Luis Martínez Almeida e Teresa Urquijo Moreno de Borbón, cugina di secondo grado di re Felipe di Spagna. Con l'ex sovrana, anche le figlie (oltre a Elena è madre di Cristina, ndr) e alcuni nipoti.

I rapporti tesi con Felipe e Letizia Ortiz

Assenti, invece, re Felipe e Letizia Ortiz, che, fatta eccezione per i sovrani emeriti, dal resto della famiglia si sono allontanati per diverse ragioni: Iñaki Urdangarin, ex marito di Cristina, è stato in carcere per frode, una brutta storia in cui sulle prime anche la principessa pareva coinvolta, risultandone però alla fine estranea. Di qui, la decisione di prendere le distanze. Elena, invece, avrebbe un pessimo rapporto con la Ortiz, che avrebbe preso le parti di Jaime di Marichalar, suo ex marito, all'indomani del divorzio, e che è sempre rimasta accanto al padre Juan Carlos, nonostante gli scandali che hanno caratterizzato la sua vita. La «principessa ombra», la chiamano, una che ha sempre preso posizione all'interno della famiglia, ma che non ha mai avuto bisogno di condividerla con il mondo. Oggi la distanza dal fratello appare importante, ma per la madre i due restano uniti.