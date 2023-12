Bruno Barbieri, spaghetti alle vongole con il burro. Lui mostra il video e i follower si infuriano: «E lei sarebbe uno chef stellato?»

Il burro per cucinare gli spaghetti alle vongole. E scoppia la bufera. Protagonista? Nientemeno che Bruno Barbieri, lo chef stellato da anni volto di Masterchef. Su X Barbieri ha pubblicato un video mentre prepara un classico delle cene natalizie italiane utilizzando però un ingrediente che ha spiazzato tutti. Per mantecare gli spaghetti alle vongole ha infatti utilizzato il burro. «Ragazzi ma quanto sono buoni gli spaghetti alle vongole? Con una spolverata di pan grattato e accompagnati da un bicchiere di vino bianco poi sono perfetti per le feste. Si fan così», ha scritto lo chef. Sotto accusa è finito anche l'utilizzo del pan grattato.

Ragazzi ma quanto sono buoni gli spaghetti alle vongole?

Con una spolverata di pan grattato e accompagnati da un bicchiere di vino bianco poi sono perfetti per le feste! #sifacosì

Qui il video completo della ricetta: https://t.co/texjb1WoUi pic.twitter.com/xo1Ulqd3h1 — Bruno Barbieri (@barbierichef) December 23, 2023

Spaghetti alle vongole, la descrizione del piatto

«Gli spaghetti alle vongole è quel piatto a non riesci mai a rinunciare - dice Barbieri nel video - A me piacciono anche le vongoline piccoline ma oggi faremo quelle veraci.

Le faremo rigorosamente in bianco, olio extravergine di olive e alla fine una noce di burro io gliela pianto sempre dentro. Lo so che i puristi "No, ma", ma a me non me ne frega niente». «Le vongole si stanno aprendo - prosegue lo chef - intanto prendo un po’ di pane. Appena sono aperte, bisogna subito togliere il coperchio per interrompere la cottura. Filtro il sugo, metto dentro le vongole, aggiungo un po’ di parmigiano. Che meraviglia, vediamo gli spaghetti come sono. Bisogna sempre fare molta attenzione, sentire se l’acqua delle vongole è troppo salata e in caso si aggiunge un po’ di acqua. Poi prendo un po’ di prezzemolo, lo taglio così come faceva la nonna». A questo punto ecco spuntare il burro della discordia. «Bisogna proprio montarlo, perché quando inizia a raffreddarsi un po’ fa quella bella crema».

Le reazioni

Sotto al post pubblicato da Barbieri le reazioni sono state moltissime. A parte qualche curioso, aperto a una nuova modalità di preparazione, la maggioranza non ha perdonato la "storpiatura" della ricetta originale. «Ma “risottare” gli spaghetti anziché usare il burro per mantecare il piatto pareva brutto? Sono di mentalità aperta e nel proprio piatto ognuno mette ciò che vuole, però il burro ammazza il sapore delicato delle vongole», scrive un utente. «Pan grattato e burro. Fai gli agnolotti in brodo va», commenta un'altra follower. «Sono dai Carabinieri, ti sto querelando» e «Me li portano cosi al ristorante li rimando indietro». Infine, lapidario, si legge anche: «Mi chiedo come sia possibile che lei sia uno chef stellato».