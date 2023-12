Masterchef 13, caccia all'uomo ombra. Social divisi: «Sembra Gerry Scotti». Ecco chi è e qual è il suo ruolo

L'Uomo ombra e lo Stress test sono le due novità principali di questa edizione di Masterchef Italia edizione numero 13. Durante la prima puntata, in onda giovedì14 dicembre, la misteriosa figura è apparsa davanti agli aspiranti chef e ai giudici del cooking show Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Masterchef 13, prima puntata: è caccia all'uomo ombra. Social divisi «E' Gerry Scotti?». Ecco chi è e qual è il suo ruolo

L'uomo ombra

Novità di quest’anno a Masterchef è che i giudici non saranno da soli a fare le valutazioni durante i Live Cooking e lo Stress Test: da qualche parte in studio, nascosto dalla vista dei concorrenti, ci sarà un “giudice ombra”, una persona misteriosa che avrà il compito, in un secondo momento, di aiutare Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli nella selezione.

Una persona la cui identità rimarrà segreta per un po’: durante le cucinate delle prove rimarrà sempre in silenzio ma potrà osservare da vicino, senza essere visto, l’operato dei cuochi e sondare le loro lacune, e il suo parere potrebbe essere preziosissimo per Bruno, Antonino e Giorgio quando saranno chiamati a dare il proprio indiscutibile responso.

Chi è

Inevitabile la caccia al totonome dell'uomo ombra. Social scatenati sulla figura misteriosa all'interno di Masterchef. Tra i nomi più gettonati c'è quello di Iginio Massari, il maestro della pasticceria italiana e terrore di tutti gli aspiranti chef, ma sarebbe troppo semplice. Tra quelli più gettonati e decisamente più fantasiosi c'è quello di Gerry Scotti.

Comunque sembra Gerry Scotti l'uomo ombra eh... #MasterChefIt — yishay (@yishay83403788) December 14, 2023

Tornando seri, per fisionomia e movenze il giudice misterioso potrebbe essere Davide Scabin, due stelle Michelin, chef visionario con la propria idea di cucina rivoluzionaria e d’avanguardia che ricopre da anni un ruolo da protagonista segnando la storia della moderna cucina italiana.

La sua ospitata nell'edizione dello scorso anno ha lasciato il segno. Lo chef ha terrorizzato tutta la masterclass tanto che in molti hanno persino detto fosse più cattivo di Iginio Massari. Non ci resta che aspettare.