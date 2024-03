Eleonora Riso e Niccolò Califano stanno insieme? «Lei ha già conosciuto la mamma di lui»

Eleonora Riso e Niccolò Califano stanno insieme? È questa la domanda che ogni spettatore di Masterchef si sarà posto più di una volta durante trediscesima stagione del talent Sky. Ma ora che i giochi sono chiusi, e la livornese si è aggiudicata la finale, la curiosità sulla strampalata coppia non fa che aumentare. Di certo, i diretti interessati non hanno mai fatto nulla per smentire che tra loro possa esserci qualcosa in più di un'amicizia. È stata la stessa Eleonora, all'indomani della vittoria a commentare con un «posso solo dirvi... stay tuned», che non ha fatto altro che alimentare il gossip.

Anche a giudicare dai contenuti social pubblicati dai due ex concorrenti di Masterchef è facile affermare che la loro frequentazione stia continuando anche a programma finito.

In questi giorni, infatti, Eleonora è partita per Ravenna, dove vive il medico 25enne, ed entrambi hanno pubblicato foto e video che mostrano la loro complicità. Anzi, a quanto pare Niccolò ha già fatto conoscere l'amica alla mamma.

Elonora ha raggiunto Niccolò a Ravenna negli ultimi giorni. Lo testimoniano foto e video pubblicati sui social. Sul profilo Instagram della vincitrice di Masterchef c'è un video che la ritrae mentre percorre in bicicletta le strade del centro per raggiungere un'edicola e acquistare una copia di Chi (che l'ha intervistata). Precedentemente, entrambi, tra le storie avevano pubblicato un video selfie con l'altro alle spalle. I due hanno trascorso la serata insieme a casa del dottore, e a quanto pare Eleonora ha già fatto la conoscenza della mamma di Niccolò.

Nel suo soggiorno ravennate, Eleonora è stata ospite a casa di Niccolò. Qui ha conosciuto la mamma, Emanuela, per la quale entrambi hanno cucinato una cena da Masterchef. A pubblicare la foto della coppia (culinaria) riunita è stata proprio la madre del dottore.

Ciò che è certo è che tra i due si sia instaurato un rapporto profondo, di qualunque natura esso sia. Piene d'affetto le parole che Niccolò ha dedicato a Eleonora al momento della sua eliminazione, a pochi passi dalla finale: «All'inizio mi sembravi una pazza... Poi ti ho conosciuto meglio e ho scoperto che effettivamente sei una pazza... Non hai mai deluso le mie aspettative in questo, anzi, sei stata una pazza ben oltre le mie aspettative e per questo mi hai sempre sorpreso e strappato un po del tuo Riso. Ti ho già detto che per me hai il cognome più bello del mondo quindi adesso asciugati quelle lacrime di pino mugo e rimani concentrata per questa sera.

Mi sarebbe piaciuto tanto abbracciarti anche in finale».