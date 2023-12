Stefano De Martino in palestra mostra il suo addominale perfetto: «Va sta roba qua»

Pancetta? No, grazie. Stefano De Martino, (single e, pare, felice), conduttore ed ex ballerino è ancora più aitante che mai: fisico perfetto, muscolatura possente e il suo indimenticabile sorriso in primo piano. Il conduttore di Bar Stella in onda su Rai 2, nelle ultime ore si è mostrato in palestra, in un video che ha pubblicato sul suo profilo di Threads, con un fisico asciutto e tartaruga scolpita. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Stefano De Martino ha mostrato esplicitamente ai suoi follower il suo fisico perfetto e statuario. «Daq quello che ho capito qui va sta roba qua».

Sono queste le parole che il conduttore di Bar Stella ha scritto a corredo del post social. Numerosissimi sono stati i commenti dei suoi follower a corredo del video soprattutto da parte di molte donne che si sono dette letteralmente impazzite per il fisico del conduttore.

«Tu così ci fai impazzire. Lo sai che io e te abbiamo una relazione da più di dieci anni nella mia testa?», ha scritto una fan. E ancora: «Sei l'unico che riesce a convincere ogni donna». «Qualcuno sa il nome della palestra? Correrei da te subito», ha scritto ancora un'altra fan.