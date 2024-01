«Il mio fidanzato mi ha lasciata all'altare. Avrei voluto piangere, poi ho festeggiato lo stesso con chi mi ama davvero»

Kayley Stead è una tiktoker di 27 anni originaria del Galles. Sul proprio profilo TikTok posta video molto divertenti per i suoi quasi 48 mila follower. Uno dei filmati che ha riscosso più successo di tutti è stato quello in cui Kayley racconta il giorno del suo mancato matrimonio. La vicenda della ragazza ha fatto il giro del web e, in poco tempo, è diventata virale sulle varie piattaforme social.

Kayley Stead ha raccontato la sua storia su TikTok. Il giorno del suo matrimonio era emozionatissima: si è alzata dal letto e ha cominciato a prepararsi per il suo grande giorno. La tiktoker si è vestita, si è lasciata truccare dalle make up artist e si è fatta acconciare i capelli. Una volta arrivata in chiesa, Kaley si è resa conto che il fidanzato Kallum non era ancora arrivato. Quindi, tutti i presenti, compresa lei, hanno cominciato a chiedersi dove fosse perché non rispondeva nemmeno al telefono. Dopo due ore di attesa, è stato chiaro a tutti che il ragazzo non si sarebbe mai presentato e che aveva abbandonato Kayley all'altare. Su TikTok, la 27enne ha detto: «È stato uno dei giorni più brutti e umilianti della mia vita ma, allo stesso tempo, anche il più bello: mi sono resa conto di quanto io sia importante per la mia famiglia e i miei amici.

In quel momento avrei solo voluto piangere ma, poi, mi sono fatta coraggio e ho cominciato a festeggiare con gli invitati. Sarebbe stato un peccato non farlo, dato che, avevamo spesso una montagna di soldi».

#goodashell #womenempowerment #womensupportingwomen #wedding #jiltedbride #selflove #loveyourself #music #dance #memories #moments #weddingdress #bridesmaids #friends #carryingon ♬ Good as Hell - Lizzo @kayleystead So I was a jilted bride and unfortunately shit things happen to people. Even though the day didn't go to plan, I couldn't let the hard work that I put into this day and a good party go to waste. The day was filled with many laughs and a lot of tears. When they asked me what song I wanted to enter into there was no other choice but Lizzo's anthem of a song... Good As Hell 🎶! This song carried me through the day and reminded me that "if he don't love you anymore just walk your fine ass out the door". I have never resonated with lyrics so much as I did/do with @lizzo song untill that moment. Sorry for more posts about this day, there will be more but I'm proud of it so what can I say. #lizzo

Il video virale di Kayley Stead ha raccolto migliaia di like e commenti e in tantissimi le hanno scritto: «Fidati, hai illuminato tutto e tutti anche da sola», «Semplicemente meravigliosa! Chi ti ha perso si starà pentendo amaramente» oppure «Che bella storia di rivincita».