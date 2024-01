«Ho portato i cioccolatini a una cena a cui sono andata con un amico. Ma i padroni di casa vogliono che paghi la spesa»

Non c'è un'etichetta che valga in ogni situazione su cosa fare e non fare quando si è invitati a cena a casa di altre persone, eppure nella maggior parte dei casi si tiene in qualche modo in considerazione la spesa sostenuta dall'ospite, sia in termini di soldi per acquistare cibo e bevande che di tempo, per la preparazione e le successive pulizie.

In alcuni casi, tuttavia, si scontrano diversi approcci e si possono verificare situazioni non proprio piacevoli. È il caso di una ragazza che è stata invitata, tramite un amico comune, a cenare a casa di persone che non aveva mai incontrato prima.

Per ripagarli della gentilezza, ha deciso di portare dei cioccolatini, ma a quanto pare il dono non è stato abbastanza e gli ospiti hanno richiesto, giorni dopo, il pagamento della sua parte.

«Sono stata invitata a cena tramite un amico in comune, ieri», scrive la ragazza, «Quindi non avevo mai conosciuto gli ospiti. In ogni caso, ho portato dei cioccolatini da circa 14 euro per ringraziare. Ho pensato fosse la cosa giusta da fare, o quello o una bottiglia di vino».

«In ogni caso - continua - oggi mi hanno chiesto di pagare 16 euro. Sono confusa. Prima di andare avevo parlato con il mio amico e avevo messo in chiaro che non sarebbe stato un problema per me non partecipare, dato che non conoscevo gli ospiti. Lui, però, ha risposto che a loro avrebbe fatto piacere e mi ha anche mostrato i messaggi sul gruppo di Whatsapp. A quel punto mi sono emozionata anche io per la cena».

Per di più, era stato chiarito che gli ospiti avevano già fatto spesa per la serata: «Il cibo era molto buono e ho apprezzato il gesto, ma chiedermi di pagare dopo? Nessuno mi aveva detto nulla in proposito. C'erano altre tre persone oltre me e non so se a loro sia stato chiesto. Suppongo di sì. Tra l'altro, prima della cena avevo domandato se dovessi portare qualcosa».

Gli utenti sembrano essere tutti d'accordo: «Sono stati davvero maleducati. Se ci si aspetta un pagamento bisogna essere chiari sin dall'inizio». Qualcuno aggiunge che la spesa va divisa prima, in ogni caso, in modo da sapere più o meno quale sia il budget, e non dopo che il cibo è stato già comprato dato che non si può sapere la disponibilità finanziaria degli ospiti.