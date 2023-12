Tiziano Ferro, il messaggio per gli auguri di Natale ai fan: «Non riesco più a cantare e scrivere. È un momento di ricostruzione»

Arrivano gli auguri di Tiziano Ferro su Instagram per Natale ma questo anno non sono in musica. «So che vi aspettavate il karaoke ma questo è stato un anno un po' particolare». Da Los Angeles con la voce quasi tremolante il cantante manda un video messaggio ai suoi milioni di follower. Ed è stato veramente difficile per il cantautore che dopo 7 anni di amore, 4 di matrimonio e 2 figli, ha annunciato sui social (qualche mese fa) il suo divorzio dal manager di marketing Victor Allen.

Tiziano Ferro e l'alcolismo: «Sette anni fa ho smesso di bere. Ho imparato ad accettare le cose che non posso cambiare»

Tiziano Ferro, il messaggio emozionante per i fan

«Ultimamente non riesco veramente a cantare, a scrivere, non riesco a fare musica...

Tiziano Ferro: «Divorzio da Victor per la felicità dei miei figli. Non posso portarli in Italia per leggi americane»

La ricostruzione dopo il dolore

Ha difficoltà a ripartire Tiziano ma non si abbatte. «Se è vero che da un periodo di distruzione arriva sempre una rinascita — continua —, sono certo che l’anno che arriverà sarà un anno di cose nuove che spero di fare con voi. È stato un anno speciale, un anno molto difficile ma non mi permetto assolutamente di lamentarmi di fronte al fatto che ci sono molte persone che soffrono».

Tiziano Ferro: «Non posso lasciare la California, il divorzio mi blocca qui come se fossi un criminale»

Il grazie ai fan

Una fase di passaggio questa per il cantante che spiega il suo stato d'animo ai fan: «Torneremo vicini. Non sono triste, sono positivo perché la mia famiglia siete voi, sono i miei bambini. È semplicemente un Natale diverso: mi ricorderò di questo Natale perché sarà stato quello in cui non si canta più insieme per una volta, ma che renderà ancora più speciale il momento in cui torneremo a farlo». Il messaggio carico dìamore si conclude con un ringraziamento ai suoi supporter, che sono davvero tanti: «Vi voglio bene perché mi siete stati vicini, perché siete vinici ai miei piccoli e perché so che questo momento di ricostruzione non potrebbe esistere senza di voi, quindi grazie per l’amicizia e per il supporto. Quest’anno è così: è il Natale della ricostruzione. Buon Natale, vi voglio bene».