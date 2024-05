«Tradimenti, in gioielleria i metodi dei mariti per coprire le tracce: ecco le bugie»

Il tradimento è uno dei principali motivi della fine di tante relazioni e una paura che serpeggia, velenosa e silenziosa, nelle vite di numerose coppie. Avere fiducia nel proprio partner non è sempre facile, specialmente per coloro che in passato si sono trovati a dover gestire una scoperta tutt'altro che piacevole. Mentre c'è chi preferisce far finta di niente e continuare a vivere una favola che non rispecchia la realtà, alcune persone cercano la serenità mettendo in atto diverse strategie per beccare la propria dolce metà con le mani nel sacco.

Sarah, che ha lavorato in una gioielleria, dichiara di essersi trovata - con spaventosa frequenza - ad avere a che fare con tradimenti e tentativi di nascondere il fattaccio e, in un video pubblicato sui social, ha raccontato i diversi espedienti utilizzati dagli uomini (in particolare) per coprire le tracce.

I campanelli d'allarme

«Non potete capire la quantità di uomini che ho beccato a tradire le compagne quando lavoravo in gioielleria - racconta Sarah nel video pubblicato su TikTok - È davvero pazzesco».

La ragazza era addetta alle vendite e dice che il metodo più conosciuto per riconoscere un tradimento era relativo all'acquisto di due diversi gioielli, uno per la partner e l'altro per l'amante.

«Non credevo fosse così diffuso come dicevano finché non ho lavorato lì per un mese», dice. Sarah racconta che «molti uomini entravano per comprare un set, per esempio un paio di orecchini e una collana, per la moglie. Che è normale. Poi, però, arrivava quello che acquistava degli orecchini d'oro giallo per la moglie - a lei piace solo l'oro giallo - e si spostava verso un'altra vetrina, chiedendomi di tirare fuori una collana d'oro bianco, ed era palese non fosse per la moglie».

La ragazza dice che la differenza nel comportamento era evidente, a quel punto: «Cominciavano a balbettare, a guardarsi intorno». Sarah li provocava, facendo notare che la moglie non avrebbe apprezzato l'oro bianco, e a quel punto arrivavano le solite scuse: «Beh, sai, ogni tanto le piace anche indossare l'argento». Un altro segnale era la richiesta di usare due scatole diverse per un unico set: «Alcuni dicevano cose tipo: Uno è per il suo compleanno, l'altro per Natale, oppure No no, meglio due scatole, così ha più regali da aprire».

Nella didascalia del video, Sarah mette in guardia: «Fate sempre attenzione all'estratto conto, signore!». Nei commenti c'è chi si chiede: Perché sottoporsi a un tale stress? Lasciatela e basta. Molte donne, invece, fanno presente che «nessuna mischierebbe mai l'oro giallo con l'oro bianco...».