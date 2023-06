Donna sposata con un bambolotto di pezza accusa il marito di averla tradita due volte

Una donna brasiliana, Meirivone Rocha Moraes, 37 anni, diventata nota per aver affermato di aver sposato un bambolotto di pezza, ha riferito recentemente che suo marito l'ha tradita per la seconda volta. Per questo motivo, ora, Meirivone ha deciso di farlo dormire sul divano.

«L'ho scoperto quando la mia amica mi ha mandato un messaggio dicendo che lui - suo marito - mi stava tradendo. Così quella notte mi sono arrabbiata molto e l'ho costretto a dormire sul divano», ha raccontato la donna, secondo il Daily Mail.

Come punizione, Meirivone ha deciso di rimuovere il pene a Marcelo, il bambolotto di pezza. «È solo un dildo di gomma. L'ho già fatto altre volte», ha specificato la donna. Secondo il Daily Mail, non è la prima volta che Meirivone decide di togliere il dildo al bambolotto. «Ho paura che altre donne tocchino il pene di Marcelo, quindi lo tengo nel cassetto - della biancheria intima - quando andiamo al bar o agli spettacoli», ha confidato.