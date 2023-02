La donna brasiliana che ha sposato un pupazzo di pezza ora sostiene che il figlio è stato rapito

Meirivone Rocha Moraes, una donna brasiliana, nota per aver sposato nel dicembre del 2021 Marcelo, un pupazzo di pezza, ha pubblicato un video su TikTok in cui racconta che suo figlio Marcelinho, anch'esso un pupazzo di pezza, è stato rapito e che i rapitori chiedono un riscatto per liberarlo. La donna di 37 anni ha detto che il crimine è avvenuto dopo essere stata coinvolta in una truffa, in cui accusava il marito di avere una relazione extraconiugale.

In attesa di notizie su dove si trovi suo figlio, Meirivone ha pubblicato un video su TikTok in cui affigge volantini nel quartiere in cui vive con i quali chiede alle persone che hanno informazioni di mettersi in contatto con la coppia. La donna, che ha raccontato di aver lasciato il lavoro per cercare suo figlio, ha detto di essere «terrorizzata» dopo aver ricevuto un video di Marcelino seduto in un angolo di un edificio abbandonato.

«C'è una parte di me che è preoccupata che gli diano fuoco. Non riesco a dormire. Marcelo sta sveglio tutta la notte a gridare il nome di nostro figlio», ha riferito la donna che racconta di essere ansiosa e preoccupata. «Resto qui a chiedermi se gli stanno facendo il bagno, se gli stanno dando il latte e se si stanno prendendo cura di lui», ha aggiunto.