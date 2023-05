Victoria Beckham: «No al botox, non voglio ritornare a 25 anni»

Victoria Beckham sta per compiere 50 anni e ha rivelato di non essere mai stata meglio. La Spice Posh è da sempre stata simbolo di eleganza e di bellezza. Sin dai primi anni nelle Spice Girls, Victoria ha dimostrato di avere uno spiccato senso per la moda, ciò l'ha portata a diventare una delle donne più influenti sul panorama della moda.

Victoria Beckham si è aperta durante l'intervista con The Sunday Times, confessando cosa ne pensa sullo scorrere del tempo e sui segni dell'invecchiamento.

Ecco cosa ha rivelato la Spice Posh.

Victoria Beckham si è aperta in una recente intervista sostenendo che non ritornerebbe mai indietro a 25 anni perché «sono sempre stata piuttosto dura con me stessa, ma proprio per questo ho sempre cercato di essere la versione migliore di me stessa - ha detto l'imprenditrice moglie di David Beckham - Non si tratta di cambiare nulla, si tratta solo di guardare la migliore versione di te stesso».

Ha confessato che il botox non fa per lei, nonostante non si sia negata trattamenti laser e rassodanti per la pelle, sempre cercando, tuttavia, di mantenere un equilibrio.

Victoria Beckham sta per compiere 50 anni e non è mai stata più bella di così.