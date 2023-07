Frisella e mozzarella bagnate in acqua di mare, poi le mangia: il video diventa virale (ma quante critiche)

Inzuppa una frisella nell'acqua del mare, poi fa lo stesso con una mozzarella. E poi mangia entrambi, insieme. Non prima di aver condito la frisa con abbondante olio e pomodoro. Il video di una donna, girato su un'imbarcazione, è diventato in un paio di giorni virale. Non è noto dove sia avvenuta la ripresa, se in Puglia o se magari è l'esportazione, in altri luoghi di mare, del più tipico alimento pugliese dell'estate, la frisella.

Il video nel giro di un paio di giorni è diventato immediatamente virale sui social.

Per lo più, però, le reazioni sono state assolutamente negative. In tanti hanno fatto notare come, a due passi da altre imbarcazioni, l'acqua sarà sicuramente inquinata.

La tradizione

C'è anche chi, però, difende una tradizione antica della Puglia: bagnare la frisa nell'acqua marina. E si sprecano gli argomenti in favore delle due tesi. La testata di settore greenme ha spiegato perché un alimento imbevuto di acqua marina può essere dannoso. Ma c'è anche chi sostiene che in realtà era quello che i pescatori facevano già cinquant'anni fa. Forse, però, il mare negli anni è cambiato. E oggi quel video diventa argomento di discussione.