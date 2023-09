L'isola che vi pagherà 23 mila euro se vi trasferirete (ed è in Europa). «Abbiamo bisogno di famiglie giovani»

Anticitera è l'isola greca che per attirare a sé abitanti li pagherebbe circa 23 mila euro.Chi si trasferirà avrà circa 500 euro al mese per tre anni, una casa e un pezzo di terra da poter coltivare per iniziare una nuova vita. L'idea è a favore dei greci, ma nulla vieta a chi è straniero di provare questa nuova avventura.

L'isola

Il presidente dell'isola, Andreas Harhalakis, ha dichiarato al giornale Iefimerida.gr: «Abbiamo bisogno di famiglie giovani, così da rendere Anticitera viva e piena di bambini».

Situata nel Mar Egeo, a metà strada tra Creta e la terraferma, è un luogo bellissimo e incontaminato con spiagge paradisiache, sentieri escursionistici e grotte nascoste da poter esplorare. Un posto dove potersi rilassare in tranquillità. Dista 45 minuti di volo da Atene, due ore di traghetto da Creta e quattro dal continente.

L'offerta

Al momento esistono solo 24 residenti. Un tempo erano molti di più, ma soprattutto i giovani sono andati via in cerca di fortuna su isole più grandi o sulla terraferma. L'isola ha un negozio, un ostello e un Airbnb, ma nessuna banca o bancomat. La barca che trasporta cibo e gas sull'isola non può attraccare in caso di mare tempestoso, cosa che in inverno capita spesso. Tuttavia non è l'unico posto in Europa che offre un incentivo finanziario per ripopolarsi. In Svizzera ad esempio, esiste un villaggio dove vengono offerti 50 mila euro per invogliare la gente a trasferirsi.