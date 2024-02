«San Valentino tutto l’amore del mondo»: un progetto che parte dalla città del Santo

Le Comunità e i territori, con la particolarità delle loro storie e tradizioni sono i protagonisti del progetto “San Valentino tutto l’amore del mondo”, ideato dalla BreakPoint Mkt, e presentato oggi nell’aula consiliare di Palazzo Spada a Terni. Un evento dedicato alla festa di San Valentino, nata a Terni, città originaria del Santo, che ha l’obiettivo di promuovere, attraverso la ricorrenza più celebrata al mondo, non solo le bellezze del territorio, ma tutti i principali volani dell’economia del nostro Paese: il settore agroalimentare e vitivinicolo, l’artigianato e tutto il comparto del turismo e dell’arte.



“Per Amore non intendiamo soltanto quello fra persone - ha sottolineato Clara Starace della Breakpoint - ma anche l’amore per la natura, per l’ambiente, per le proprie passioni.

“La Provincia - e’ il messaggio rivolto agli organizzatori dalla Presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza - sarà presente in tutto il progetto mantenendo stretto il legame con i comuni del territorio”.

L’evento, realizzato in collaborazione con partner prestigiosi come Msc Crociere, si compone di un ricco calendario di iniziative in programma nel corso del 2024.

Numerosi i contest.

Dallo Smart Film Festival dedicato ai cortometraggi d’amore al contest “Talenti”, in collaborazione con il Conservatorio Briccialdi di Terni, che coinvolgerà gli studenti di tutti i conservatori italiani, fino alle Ricette d’amore. Al contest culinario, realizzato in collaborazione con l’Associazione professionale cuochi italiani, si potrà partecipare inviando video di ricette che combinano ingredienti tipici umbri con ingredienti della propria Regione in un perfetto matrimonio del gusto. I piatti più votati sui canali social saranno presentati a bordo delle navi Msc crociere e giudicati da giornalisti di settore.



"È un anno che siamo vicini a questa iniziativa -dice Leonardo Massa, Vice President Southern Europe Msc Crociere che oggi e’ stato insignito dal Vescovo di Terni Mons. Francesco Soddu ambasciatore di San Valentino. L'amore è un argomento che fa da collante. In questo progetto c’è la promozione del territorio, del made in Italy e per questo ci piace tantissimo".

Tra le iniziative in programma anche suggestivi percorsi guidati alle Cascate delle Marmore dove i visitatori potranno vivere emozioni uniche accompagnati da gruppi teatrali locali che racconteranno, recitando, la storia di quei luoghi incantevoli.



“San Valentino tutto l’amore del mondo” è un’iniziativa sostenuta anche dalle associazioni sul territorio.

“Il progetto è una concreta opportunità di valorizzare turisticamente la nostra area - ha detto Giuliana Piandoro, segretario generale della CCIA Umbria - e di collegare la figura di un uomo realmente vissuto qui con il nostro territorio e con il tema universale dell’amore. Un perfetto tris”.

Infine sono giunti i saluti del Vescovo Mons. Soddu per il quale il progetto è un valido strumento per far conoscere sia il messaggio di San Valentino, sia la città di Terni, sia per portare nel mondo il messaggio di Cristo, che è un messaggio d’amore e di pace”.