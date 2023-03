Dimentica le AirPods sull'aereo, ma non le permettono di recuperarle: quando le localizza fa una scoperta choc

Dimentica le AirPods sull'aereo, ma non le permettono di recuperarle. Così Alisabeth Hayden, decisa a tornare in possesso delle costose cuffiette, decide di geolocalizzarle e per seguire i movimenti, ma scopre che si trovano a casa di un dipendente dell'aeroporto.

La disavventura è avvenuta su un volo da Tokyo a New York. La donna stava tornado a casa dal Giappone, dopo essere stata in viaggio dal marito, che vive all'estero. Una volta atterrata, Alisabeth si è messa in fila per uscire, ma dopo aver fatto alcuni passi si è resa conto di aver lasciato la sua giacca di jeans, con all'interno le AirPods, al suo posto.

Ha chiesto di poter tornare indietro a prenderla, ma gli assistenti di volo gliel'hanno negato. «Colpa di una legge federale, che ti obbliga a scendere dall'aereo e aspettare accanto a esso per recuperare oggetti personali», ha raccontato alla Cnn. «Ero stanca, così quando mi hanno detto che me l'avrebbero riportata loro ho detto ok». La donna ha riottenuto la giacca e si è imbarcata sulla coincidenza per Seattle, ma quando si è seduta a bordo si è resa conto che qualcuno aveva preso le sue cuffie.

La donna così non ha perso tempo e ha subito geolocalizzato le cuffie, individuandole in un'area cargo, alla quale i passeggeri non hanno accesso. Durante il volo per Seattle si è connessa alla linea Wi-Fi e ha continuato a seguire le cuffie, facendo screenshoot alle posizioni. Alla fine le ha localizzate in una casa di San Francisco. «Ho fatto di tutto per riottenerle, ma ho ricevuto sempre la stessa risposta: Ci dispiace per quello che le è successo», ha detto ancora.

Alla fine ha deciso di coinvolgere la polizia, che ha interrogato il dipendente e ha scoperto il furto. Dopo 12 giorni Alisabeth ha riottenuto le sue AirPods, con le scuse della compagnia aerea sulla quale ha volato, la United.