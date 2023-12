Alessia Marcuzzi in gita a Villa Ada con il cane Brownie e la figlia Mia. I fan notano un dettaglio

Il fascino e la bellezza di Villa Ada a Roma fa impazzire anche i personaggi famosi del mondo dello spetatcolo. E lo sa bene Alessia Marcuzzi, che nelle ultime ore ha deciso di godersi l'insolito sole invernale in compagnia del suo cagnolino Browie e della figlia Mia. Alessia Marcuzzi ha infatti pubblicato una serie di scatti attraverso un post Instagram. Un cuore verde, è questa l'emoij che la showgirl ha utilizzato per descrivere la giornata attraverso il post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Alessia Marcuzzi su Instagram

Alessia Marcuzzi, come si vede dagli scatti che ha pubblicato su Instagram, si è divertita ed ha trascorso una giornata all'insegna del relax e della spensieratezza insieme al suo cagnolini e sua figlia Mia.

Tra i diversi scatti, Alessia Marcuzzi si mostra seduta sopra un gigantesco tronco d'albero. Stessa posa per la figlia Mia ma i fan hanno notato un dettaglio. La figlia della showgirl, Mia, indossa una felpa con una scritta particolare: «Sorry mom my phone was dead», che tradotto significa «scusa mamma ma il mio cellulare era morto».

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post pubblicato da Alessia Marcuzzi. «Siete splendide entrambe. La felpa di tua figlia troppo simpatica». E ancora: «Che belle. Con tutte le sue complicazioni ma Roma è troppo bella».