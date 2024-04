Simona Petrosino è la co-conduttrice di «Pacche d'oro»: da Nocera Inferiore a Sky

Simona Petrosino è l’influencer comica napoletana incaricata dell’amplificazione social, oltre che co-conduttrice, di «Pacche d’oro», il nuovo format che andrà in onda su Sky Value 24 tv dal 9 aprile.

La 25enne ha raccontato del programma basato su 8 storie di ispirazione e di rinascita di persone comuni, basate sul bullismo, la non accettazione del proprio corpo, il razzismo, l’obesità, l’anoressia e i drammi familiari.

Questi temi sensibili sono raccontati attraverso una narrazione leggera. L’ideatore del programma è Luca Virno, presentatore radio tv di Radio Ibiza e «Muevelo, la fiesta que te mueve». Il format Pacche d’oro andrà in onda sul canale 815 e sarà trasmesso in fascia prime time dalle 21:30 ogni martedì per 5 settimane consecutive.

L'influencer campana vanta circa 30mila followers su Instagram e ha raccontato di aver cominciato il suo lavoro da content creator durante altri lavori saltuari comuni. Quello da creatrice di contenuti però ha prevalso, addirittura sul suo sogno primario di diventare una grande attrice e show girl.

La giovane sogna di condurre grandi programmi televisivi ma ama il suo lavoro della creazione di contenuti pubblicitari per grandi aziende.

Durante un'intervista la content creator ha raccontato del suo ingaggio come co-conduttrice di «Pacche d'oro», programma registrato 4 anni fa, prima del Covid. Ad oggi l'influencer racconta dei cambiamenti ottenuti sulla scena virtuale dei social network, che l'hanno aiutata a pagare l'affitto ed i costi della vita quotidiana.

Cos’è «Pacche d’oro»?

«Tutti conosciamo una persona con un vissuto forte. In verità ognuno di noi ha un vissuto che può essere considerato “forte”. Da questa intuizione iniziale, nasce la voglia di ascoltare storie diverse di vissuti diversi di persone diverse. In Pacche d'oro raccontiamo storie, ma con leggerezza. Storie di vita vissuta, vita reale, di trasformazione e di evoluzione di persone comuni che hanno deciso di sfidare il proprio limite ed oggi hanno voglia di condividere la propria esperienza e metterla a servizio degli altri. Il nome del format, apparentemente provocatorio, in realtà ha uno sguardo molto intimista, che ha l’ambizione di poter incoraggiare e infondere speranza. Siamo fortemente convinti che da ogni problema si possa ricavare un vantaggio, si possa imparare qualcosa di utile, o addirittura si possa sviluppare un talento. L’obiettivo è mettere in luce il talento ottenuto dalla rinascita» ha raccontato Luca Virno.

Durante la fase di casting hanno partecipato moltissime persone, ma solo 8 hanno raggiunto la vetta del programma come concorrenti. Secondo la struttura del format Luca Virno intervista i partecipanti che si mettono a nudo e si aprono completamente, raccontando ogni dettaglio della propria sofferenza. L'influencer campana Simona Petrosino ed Alessio Falanga sono invece i co-conduttori che hanno il compito di rendere leggeri questi temi e rispettarli con delicatezza contemporaneamente.

L'influencer Simona ha raccontato che durante il programma le otto storie elencate saranno quelle di persone comuni, la scelta di non reclutare altre personalità maggiormente visibili è stata mirata per dare giustizia e trasparenza al format.