Influencer regala una Tesla alla figlia 20enne per le vacanze, il video che indigna: «Io ho 6 euro sul conto in banca»

Non è raro che i genitori, dopo la fine della scuola e prima dell'inizio delle vacanze, facciano un piccolo regalo ai figli per consentire loro di godersi l'estate. E così ha fatto anche una mamma che ha grande seguito su TikTok proprio grazie ai contenuti in ci mostra la sua famiglia, composta da marito e due figlie. Anche lei ha voluto fare un regalino alla figlia maggiore: le ha ceduto le chiavi della sua Tesla, immortalando il momento in un video poi pubblicato sui social che non ha mancato di suscitare polemiche.

La mamma in questione è l'influencer spagnola Nuria Pajares, che già due anni fa era diventata virale per aver regalato alla figlia la sua prima Luisviii, riferendosi all'iconica borsa di lusso Neverfull di Louis Vuitton.

Se all'epoca i commenti e i meme si erano sprecati, stavolta la situazione non è da meno. La 44enne ha pubblicato un video su TikTok in cui esordisce spiegando quello che sta per fare: «I suoi sogni diventeranno realtà, ovvero le darò la chiave della Tesla in questo momento in modo che possa guidarla per il resto dell'estate, quindi vedremo la sua reazione perché sta per dare di matto». La madre chiama poi la figlia ventenne e spiega la sorpresa davanti alla fotocamera: «Oggi ho una sorpresa per te ed è che ti do la Tesla in modo che tu possa portarla con te per il resto dell'estate, in modo che puoi godertela con i tuoi amici in spiaggia, dove vuoi».

All'inizio la figlia pensa che sia uno scherzo, dice di essere sotto choc e chiede più volte se è vero. Alla fine, quando si rende conto che è tutto vero, la madre le mostra il funzionamento della sua "prima Tesly" ed entrambe salgono a bordo per un giro.

Il video non ha tardato a diventare virale, scatenando i commenti da parte degli utenti. «Mia madre mi ha detto di prendere l'autobus quando non avevo la macchina», «La sua prima teslyy», «Le persone con i soldi», «E io ho 6 euro sul conto», «Dì a Mery che se mi lascia essere sua sorella per favore», sono stati alcuni dei commenti più popolari.