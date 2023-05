Rissa in aeroporto al nastro bagagli di Chicago, scoppia il caos tra i passeggeri: il video è virale

Una rissa violenta all'aeroporto di Chicago in attesa dell'arrivo dei bagagli sul nastro trasportatore. Tutto ripreso da un video finito sui social, in cui non si capisce tra chi sia nata la disputa. I media americani riferiscono che il litigio sia stato innescato dalla lite tra due passeggeri sbarcati all'O'Hare di Chicago, negli Stati Uniti, un ragazzo di 18 anni ed una ragazza di 20. Ma nel video si assiste ad una rissa in piena regola, che coinvolge uomini e donne.

USA:🚨 Fight breaks out at Chicago International Airport. pic.twitter.com/mQcDpHmvC1 — OSINT Updates 🚨 (@OsintUpdates) May 24, 2023

Violenza allo scalo

Una dozzina i viaggiatori coinvolti che si sono presi a pugni, tirati i capelli e finiti a terra, fino all'arrivo della sicurezza intervenuta per ripristinare la calma.

Le immagini risalgono a qualche giorno fa e sono state diffuse da Chicagocritter, ma non si conosce l'esito della rissa, nè le ragioni per cui sia nata.