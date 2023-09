Stefano De Martino ospite a Belve, sui social la frecciatina a Belen? Ecco cosa ha pubblicato

Stefano De Martino sarà uno dei primi ospiti di Belve, il programma di Francesca Fagnani in prima serata su Rai1. L'ex ballerino di Amici è stato al centro dei gossip per tutta l'estate dopo la fine della sua relazione con Belen Rodriguez che si è già fidanzata con un altro uomo, Elio Lorenzoni.

Stando alle dinamiche dei gossip e ai social la fine della storia e l'inizio del nuovo amore sarebbe avvenuto in poche settimane, ma non è detto sia così e a svelarlo potrebbe essere proprio De Martino.

La fine della relazione con Belen

Stefano, ormai molto impegnato come conduttore in diverse trasmissioni di Rai2, si sta concentrando molto sulla sua carriera, e si vocifera che questo sia stato proprio uno dei motivi che abbiano portato alla fine del suo matrimonio. Insitenti restano le voci di tradimenti, e a tal proposito i più attenti sul web hanno notato un dettaglio. De Martino, nell'annunciare la sua partecipazione a Belve, prevista per martedì 26 settembre, lo fa ricondividendo la foto dal profilo ufficiale del programma, mettendo però nella storia una canzone di Ornella Vanoni.

La frecciatina

La canzone in questione è "L'appuntamento". Nello specifico Stefano estrapola il pezzo in cui il testo dice: «Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te». Una parte che secondo molti non è stata scelta casualmente e che però sta dividendo le opinioni, tra chi crede che sia una specie di ammissione di colpa, come ad anticipare che la fine della storia con Belen sia stata colpa sua, ma c'è anche chi sostiene il contrario.

Come se Stefano volesse dire che magari in passato non si è comportato benissimo con la ex moglie, ma che questa volta a ferirlo sia stata lei. Chissà...

Da martedì probabilmente il dubbio che ha attanagliato gli amanti del gossip nel corso dei mesi estivi potrà finalmente sciogliersi.