Mamma paga 740 euro per la torta del primo compleanno del figlio. Al taglio la scoperta: «È di polistirolo»

Un party per il primo compleanno del figlio festeggiato in grande stile e senza badare a spese, ma rovinata da una torta...finta. Il dolce, una elaborata opera di cake design, è stato pagato 740 euro dalla mamma del piccolo festeggiato, che era totalmente all'oscuro di aver sborsato la grossa cifra per una torta di polistirolo. La donna ha raccontato l'accaduto in un video pubblicato su TikTok, in cui spiega che la colpa del malinteso non è della pasticceria.

Il video pubblicato dalla mamma americana, che risponde all'account Tiktok @thebabyshy, è stato visualizzato più di 5 milioni e mezzo di volte e ha raccolto centinaia di commenti.

La donna lo ha condiviso qualche giorno dopo il compleanno del figlio, mostrando la torta a tema Las Vegas ordinata per la festa con 60 invitati per l'organizzazione della quale si era rivolta a una party planner, spendendo oltre diecimila dollari. Il dolce a più piani riproduce un palco, dove a esibirsi è proprio l'unenne. L'amara sorpresa al momento del taglio: sotto lo strato di zucchero non si nascondeva un soffice pan di spagna farcito, bensì un blocco di polistirolo. «Ma quanto l'hai pagata?», si sente qualcuno chiederle. La risposta è proprio 800 dollari (circa 740 euro).

La mamma ci tiene a spiegare che non si è trattato di una truffa, ma di una mancanza di comunicazione da parte dell'organizzatrice (della quale non sembra essere affatto soddisfatta). Non solo alcune delle cose pattuite non corrispondevano nella realtà a quelle orrdinate, ma altre non sono proprio state fornite. Infine, la parte relativa ai dolci: sia la torta, sia i dolcetti erano finti. La pasticceria non ha alcuna colpa, perché ha semplicemente eseguito l'ordine ricevuto per un costo di 400 dollari (al quale si è aggiunto il rincaro da parte della party planner). «La torta era bellissima e piena di dettagli», ha spiegato la mamma. «Ma se avessi saputo che era finta avrei comprato un’altra torta da dare ai miei ospiti».