Afragola, sassaiole notturne contro abitazioni: è allarme baby-gang

Sassi lanciati contro le finestre e le abitazioni. Allerme baby-gang ad Afragola, in provincia di Napoli. Qui un gruppo di ragazzini sta prendendo di mira le residenze di alcuni professionisti con delle sassaiole notturne. A denunciare il fenomeno messo in atto da giovani verosimilmente del rione Salicelle è uno dei professionisti da tempo vittima di questi gesti. Atti vandalici che provocano ingenti danni alle abitazioni e mettono a rischio l'incolumità delle persone. «Non sono sassolini - dichiara la vittima, che preferisce rimanere anonima - sono sassi molto grandi che potrebbero anche uccidere se colpissero uno dei miei familiari. Questa notte uno dei sassi é entrato nel balcone distruggendo un oggetto - prosegue - sarebbe potuto entrare anche in casa creando grossi danni a persone». Il professionista annuncia la consegna delle immagini registrate dal suo sistema di videosorveglianza alle forze dell'ordine: «I colpevoli devono essere identifificati prima che succeda qualcosa di più grave».