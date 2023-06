Agguato con sparatoria ad Afragola, due feriti: sabato sera di sangue in strada

Due persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco questa sera ad Afragola, in provincia di Napoli. Il ferimento è avvenuto in via Francesco Russo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Casoria. Indagini in corso.

Il raid è avvenuto nei pressi dell’ex bar Ciaramella.

I due feriti sarebbero scappati a piedi per sottrarsi ai killer, per poi stramazzare a terra in via Russo. Nella zona dov'è avvenuto l'agguato sarebbe attiva una piazza di spaccio.

I feriti sarebbero Raffaele e Vincenzo Sepe, secondo le prime ricostruzioni padre e figlio.