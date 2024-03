Caivano, al Parco verde uno stage per gli studenti sulla prevenzione delle malattie renali

“Sensibilizzare la popolazione scolastica sulle malattie renali, promuovendo stili di vita sani sin dall’adolescenza”. È l’obiettivo del gruppo sanitario gruppo sanitario NefroCenter, che, per giovedì 14 marzo 2024 (in occasione della giornata mondiale del rene), ha organizzato un’importante iniziativa educativa rivolta a studenti e studentesse dell’istituto “Morano” del Parco Verde di Caivano, presieduto dalla dirigente scolastica Eugenia Carfora.

E così gli alunni e le alunne saranno guidati dal team specialistico medico-sanitario della NefroCenter, in un percorso teso a favorire le conoscenze fondamentali e a promuove maggiore consapevolezza sui rischi delle malattie renali.

Il programma prevede, tra l’altro, un interessante dibattito interattivo ed un test di valutazione del livello di conoscenza iniziale sull’importante tema.

Inoltre, gli allievi avranno l’opportunità di partecipare ad attività pratiche in laboratorio e impareranno pure a misurare la pressione arteriosa e ad eseguire test fai-da-te sulle urine, al fine di individuare in modo rapido e precoce eventuali segnali di problemi renali.

L’evento rappresenta per NefroCenter, primo gruppo privato italiano specializzato nel settore della nefrologia, dialisi e diabetologia, un importante momento di confronto e coinvolgimento attivo dei giovani del territorio per divulgare conoscenze sulla salute renale e far comprendere il ruolo fondamentale della prevenzione.