Nel pomeriggio di martedì 25 aprile, gli agenti del commissariato di Torre Annunziata hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.

In particolare in via Settetermini, piazza Imbriani e parco Penniniello. Nel corso dell’attività sono state identificate 49 persone, di cui 16 con precedenti , e controllati 19 veicoli.