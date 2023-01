Banditi scatenati: armati, tentano il furto di una cassaforte. Picchiata un'intera famiglia

Banditi scatenati a Marano. I ladri di abitazioni, che da mesi imperversano in tutto il territorio, hanno fatto irruzione nella notte in un appartamento di via Torre Dentice, la zona delle antiche masserie di Marano.

Armi in pugno, hanno raduto la famiglia presa di mira (papà, mamma e i loro due figli) e hanno tentato di portare via la cassaforte.

La famiglia ha subito anche percosse. Per le vittime alcune contusioni. L'allarme avrebbe messo in fuga i malviventi, almeno quattro persone con i volti travisati.

Nella zona di San Rocco e San Marco e in tutta l'area collinare di Marano, a ridosso dei Camaldoli, si susseguono furti e tentativi di furti ormai da diversi mesi. Tantissime le denunce. Indagano i carabinieri della compagnia di Marano.