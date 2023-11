Caivano, 18 arresti oggi: appalti truccati e racket

Si allarga l'inchiesta su Caivano. Su delega del procuratore della Repubblica di Napoli, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato altri 18 indagati accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsioni e reati contro la pubblica amministrazione.

Gli elementi raccolti durante le indagini permettono di ipotizzare con ragionevole certezza che l’organizzazione criminale riusciva a ottenere da parte dei pubblici amministratori l’indicazione di notizie riservate relative all’aggiudicazione degli appalti in modo da poter indirizzare le richieste estorsive; in più di una occasione, i pubblici dipendenti si ponevano come intermediari tra gli imprenditori e i camorristi nella richiesta del pagamento delle estorsioni o nel ritiro del denaro; gli stessi imprenditori, se da una parte erano vittima della richiesta estorsiva, dall’altra riuscivano ad ottenere gli incarichi attraverso dazioni corruttive ad amministratori e dirigenti comunali compiacenti.