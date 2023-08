Tira una brutta aria nel Parco Verde. Viali deserti, nessuno per strada, nemmeno un bambino a giocare tra gli spelacchiati spazi verdi che interrompono l’angosciante monotonia di palazzoni tutti uguali. Deserta persino la messa delle 12, alla quale hanno partecipato solo una dozzina di fedeli. C’è il coprifuoco. Perché tra gli scellerati del branco cha ha stuprato per mesi le due cuginette di 10 e 12 anni figurano i figli minorenni di due potenti capi spaccio. Ras che controllano la vendita di stupefacenti nel Parco Verde e nel “bronx”, una sorta di succursale dello spaccio del Parco, distante da qui meno di mezzo chilometro.

APPROFONDIMENTI Cuginette violentate a Caivano, nel parco Verde arriva l'antimafia Stupro al parco Verde di Caivano: martedì manifestazione dei comitati cittadini Stupro al parco Verde di Caivano, don Maurizio Patriciello: «C'è un clima di morte e di deserto»

Paura, ma anche “rispetto” di un ordine implicito che arriva da quei boss. Ordine che riguarda anche i componenti del mucchio selvaggio, tutti indagati a piede libero, ma in queste ore chiusi in casa. Al cronista, qualche coraggioso snocciola come in una veloce litania i nomi di questi stupratori, in un delirio di rabbia che per forza di cosa deve essere repressa. Ma che non svanirà mai. «Ma se tutto il Parco Verde da tempo sapeva di queste schifezze e di chi le faceva vantandosene pure, perché non vengono arrestati?» è la domanda amara dei rarissimi passanti che tornano dalla spesa.



La gente del Parco è tappata in casa, anche perché una accorta e lurida regia criminale fomenta e foraggia a suon di euro il “Parco Verde pensiero”. Dal «sarà vero che è successo tutto questo» alle pesanti allusioni sulle famiglie delle due povere bambine, fino alla stoccata su chi «non sa e non riesce a proteggere i proprio figli» per cui «merita questo ed altro». Un copione già visto, collaudato al cento per cento, utilizzato dalla camorra per “spiegare” le ragioni di un omicidio, o nel caso anche lo stupro di due bambine, in un quartiere dove l’infanzia non è nemmeno negata, visto che qui non è mai esistita, qui dove si passa direttamente dalla prima infanzia ad una “adultizzazione” che si compie tra gli otto e i dieci anni. Insomma, in questo processo di auto-protezione di chi è costretto a vivere nel Parco Verde, e che scatta quando i riflettori illuminano questo posto di miserie umane, tutti già sanno che per le famiglie delle due cuginette, oltre al dolore, alla rabbia, allo “scuorno” subìto, si aggiunge la paura di una possibile vendetta o ritorsione da parte dalla camorra.

I due potenti capi spaccio, padri dei ragazzini stupratori, hanno al loro servizio decine e decine di affiliati pronti a tutto. Ai ras non piace perdere la faccia, condizione che implica la cancellazione di quell’alone di terrore che li accompagna. Nel Parco, possono digerire un omicidio, arrivando quasi a giustificarlo, ma “guastare” (espressione gergale ad indicare casi di violenza sessuale sui bambini) per sempre due anime innocenti no. Lo sanno anche i familiari delle due vittime, che ora vivono nel terrore, temendo seriamente per la loro incolumità. Senza risorse finanziarie, senza nessun aiuto da parte dei servizi sociali, senza un briciolo di solidarietà, senza nessuno, con l’incubo di avere a che fare con la camorra, trovare una via d’uscita sembra impossibile. Un dramma in una tragedia.





Sul fronte delle indagini, massimo silenzio. La procura dei minori e quella di Napoli Nord non lasciano passare nessuna notizia sullo stato dell’inchiesta, né si hanno novità sulle analisi tecniche di quella decina di cellulari sequestrati circa tre settimane fa, attraverso i quali gli inquirenti sperano di comporre il quadro completo di chi ha partecipato agli stupri, il ruolo avuto da ciascuno, e se gli eventuali video sono stati poi postati in qualche chat. Intanto, domani alle 18 si terrà una manifestazione al Parco Verde, indetta dai comitati cittadini in segno di solidarietà alle vittime dello stupro di Caivano. L’appuntamento è alla parrocchia di San Paolo Apostolo, guidata da don Maurizio Patriciello. Da lì ci si muoverà a piedi fino al centro sportivo Delphinia, uno dei luoghi degli stupro. Alla manifestazione hanno già aderito Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Agostino Galiero, co-portavoce provinciale di Europa Verde, Salvatore Iavarone consigliere comunale di Casoria, e il giornalista Pino Grazioli. «Il Parco Verde di Caivano è tristemente noto per efferati fatti di cronaca, ma quanto accaduto va oltre ogni immaginazione e i colpevoli di queste violenze devono pagare fino all’ultimo per quanto commesso. Hanno distrutto la vita di due giovanissime ragazze. Per questi criminali non ci sia alcuna attenuante. Il Parco Verde non può e non deve essere solo degrado e criminalità», ha detto Borrelli. La sfida è lanciata, non è facile immaginare se e quanto il coraggio batterà la paura.