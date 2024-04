Pasqua e Pasquetta in chiaroscuro a Capri. Le bizzarrie del meteo e le festività in anticipo rispetto alle date tipiche più primaverili hanno quasi dimezzato gli arrivi di turisti mordi e fuggi, stanziali italiani e stranieri e quelli che hanno sull'isola ville e appartamenti. La gran parte delle strutture alberghiere di Capri e Anacapri, tranne quelle più blasonate, ha preferito rimandare l'apertura nella seconda settimana di aprile mentre decine di b&b e case vacanza hanno invece accolto gli ospiti nel week end.

La conferma del calo di arrivi è data da un'attenta lettura dei dati ufficiali della Circomare, comandante il tenente di vascello Francesco Potenzieri: 6.681 arrivi, 5.871 partenze ieri. Meno della metà rispetto agli altri anni. Niente resse sulle banchine e le file per i taxi e alle biglietterie.

D'obbligo per molti è stata la visita al parco Filosofico della Migliara ad Anacapri, un percorso meditativo costellato da citazioni e aforismi tratti dalla filosofia orientale e occidentale, da Socrate a Kant, da San Paolo a Marx, da Rousseau a Benedetto Croce e tanti altri. Il parco si trova in uno degli angoli più incontaminati e autentici dell'isola di Capri. E' stato fondato dall'economista e professore svedese Gunnar Adler-Karlsson. Ad Anacapri gli amanti della natura e del green non hanno voluto rinunciare alla salita in seggiovia per raggiungere Monte Solaro eletto da Tripadvisor lo scorso anno il monte più bello d'Italia. Da Monte Solaro, arricchito dalla flora spontanea caprese, si ammira una vista mozzafiato a 360 gradi da Ischia a Salerno con le intere due comuni capresi e i faraglioni che fanno da corollario.

Uno degli elementi di forte attrazione è stata la riapertura dell'Anema e Core, dove il popolo della notte della taverna più famosa si è ritrovato anche davanti a una novità. Il locale quest'anno si è presentato ai suoi aficionados in una veste rinnovata che ne valorizza l'identità e gli elementi della tradizione, in linea con le esigenze e lo spirito del luogo, senza stravolgerne lo stile. Un progetto curato dall'architetto isolano Francesco Della Femina, portato avanti senza tradire mai quella che è l'atmosfera accogliente e calorosa della Taverna, immaginata trent'anni fa dal suo ideatore, Guido Lembo, e raccontata dalle foto storiche che abbelliscono il corridoio del locale. È stata la taverna a richiamare la folla dei più giovani.

Al centro pista, il soffitto della sala centrale ora abbellito da una grafica luminosa ispirata alla scritta "Anema e Core Capri", quella che compare sui tamburelli simbolo della Taverna. Sul palchetto dove si sono esibiti personaggi dello star system come Jennifer Lopez, Micheal Bublè e Fiorello, anche quest'anno Gianluigi Lembo e la sua band hanno dato il via alla nuova stagione di ritorno da un lungo tour invernale, intrattenendo habitué, vacanzieri e isolani che non vedevano l'ora di tornare a far festa.

Arrivano anche i primi Vip della stagione, con un "aficionado" del locale, Alessandro Preziosi , il bello del piccolo schermo, grande amico di Guido e Gianluigi che ogni sera ha firmato il registro delle presenze. Ad applaudire in sala anche Alessandro Cecchi Paone con il neo-marito Simone Antolini e Pio D'Antini, del noto duo comico pugliese "Pio e Amedeo". Intorno alla Taverna una folla di giovani che sabato ha sfidato anche il maltempo e nella notte di Pasqua ha animato la piazzetta e via Camerelle. Insomma, la movida di Pasqua.