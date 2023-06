Il complesso di Villa Quattro Venti a Capri ha perso uno dei suoi più importanti proprietari. Christian De Sica ha infatti venduto il suo rifugio caprese, come annuncia la società immobiliare Lionard Luxury Real Estate. Ignoti il prezzo e l'acquirente (si dice che sia di nazionalità inglese).

La villa di De Sica è parte del prezioso complesso di villa Quattro Venti, una delle dimore storiche e più importanti di Capri, che gode di un fascino autentico dovuto alla sua particolare posizione con una torre centrale con finestre a bifore esposte ai quattro venti. Da qui il nome che Elihu Vedder, poeta e pittore statunitense, volle dare alla sua dimora che venne costruita agli inizi del secolo scorso, quando Capri era frequentata da poeti, scrittori conosciuti ed artisti d'avanguardia. Fu a Villa Quattro Venti che Vedder e Charles Coleman divennero i personaggi più noti della Villa, che fu costruita da Giovanni e Luigi Desiderio conosciuti come i Marzanielli.

In quegli anni a Villa Quattro Venti hanno dimorato intellettuali e artisti, da D.H. Lawrence, autore de «L'amante di Lady Chatterley», a Rose O'Neil che divenne la compagna di Charles Coleman, a Earl e Achsah Brewster. La villa divenne una vera e propria enclave culturale e continuò a esserlo anche quando tra gli ospiti arrivò Lucio Amelio, che ne fece il suo rifugio e ospitò vari artisti internazionali. Tra questi Joseph Beuys, il famoso artista tedesco che vi soggiornò tra gli anni 70 ed 80.

Con gli anni, all'interno della vasta residenza circondata da circa duemila metri quadri di parco, sorsero alcune foresterie e ville deliziose abitate ancora oggi da personaggi illustri. Tra queste c'è la villa di Cristian De Sica, uno dei vacanzieri più amati dai capresi. Ci veniva da bambino con suo padre Vittorio; a Capri, ancora fidanzato con Silvia Verdone trascorreva le vacanze all'hotel la Pineta (oggi Casa Morgano) in compagnia del futuro cognato Carlo Verdone, il regista Antonello Falqui, il giornalista Rai Lello Bersani, gli amici napoletani Annalisa e Enzo De Paola, un'amicizia mai interrotta; sull'isola ha voluto che si sposasse la figlia.

Poi, dall'albergo Christian e Silvia passarono alla villa. Una dimora storica e particolare dove hanno passato serate indimenticabili con ospiti e amici, anche se Christian ha sempre mantenuto le sue abitudini da caprese di adozione. Mattinata in palestra, giornata in mare sul motoscafo di Annalisa e Enzo, serate allegre con Aurelio De Laurentiis (non ancora patron del Napoli), canzoni a due voci con Guido Lembo all'Anema e Core, show personale con quella che non manca mai nel suo repertorio, «Parlami d'amore Mariù». E ancora, ore spensierate con la moglie Silvia e con Paolo e Giada Conticini.

Capri per Christian non era solo un luogo di villeggiatura, ma un vero luogo dell'anima dove riunire la famiglia, con i figli Brando e Maria Rosa. Il Comune, proprio per il suo legame con l'isola, lo inserì nell'albo dei cittadini onorari. Ieri, la notizia della vendita della villa ha rattristato i capresi, ma in molti confidano che la famiglia continuerà comunque a frequentare l'isola. Come è successo lo scorso anno quando all'improvviso Christian De Sica arrivò nel porto turistico a bordo di un motoscafo e confessò ai marinai di voler vivere l'altra parte dell'isola, quella meno affollata e rumorosa che si trova lungo le coste. I capresi sono certi che presto lo rivedranno in Piazzetta o passeggiare per via Camerelle o fare il bagno in una delle calette sparse intorno all'isola conoscendo il suo amore per Capri.