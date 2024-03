Casoria, Palazzo Chigi finanzia il rilancio della biblioteca

Nuovi spazi culturali di aggregazione dedicati alla lettura, ma anche ad attività ludico-ricreative, sociali e formative. Sono i contenuti del progetto "Si può fare Casoria" che viene presentato oggi presso la struttura di via Aldo Moro e che sarà realizzato grazie al contributo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, Avviso pubblico “giovani in biblioteca”, approvato e finanziato dal governo.

Un progetto presentato dal settore cultura del comune di Casoria in collaborazione con le organizzazioni no profit Cantiere Giovani, Antinoo Arcigay e Comunica Sociale, che ha come scopo la realizzazione di azioni volte a favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione destinati alle giovani generazioni nei quali promuovere attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e formative, per un corretto utilizzo del tempo libero.

Il progetto che durerà 18 mesi e presentato dal Comune di Casoria prevede le seguenti attività:

"Il Cantiere delle Opportunità", con percorsi laboratoriali, indirizzati a giovani, il cui obiettivo è quello di lavorare sul miglioramento della loro occupabilità, intesa come capacità di esprimere la propria intraprendenza, cercando attivamente un impiego e di essere pronti a cambiarlo con flessibilità, di governare nel tempo la propria costante crescita formativa, professionale, personale e civica.

"Protagonismo giovanile": attraverso un bando cittadino, si raccolgono le idee dei giovani per realizzare eventi, laboratori e iniziative innovative e sperimentali in biblioteca.

"Nuove Tecnologie per l’occupabilità", con laboratori di grafica, web design, multimedialità e Digital Humanities, per incrementare l’occupabilità giovanile formandoli in maniera esperienziale alle nuove tecnologie e ai loro utilizzi in ambito formativo e professionale.

La biblioteca di Casoria si fa insomma luogo di incontro e aggregazione dei giovani, uno spazio nel quale si possa sperimentare la propria creatività, con scrittura, lettura, musica, eventi pubblici ecc., valorizzando l’intraprendenza giovanile e dando spazio ai giovani creativi.

Il progetto include anche un orientamento al lavoro e alle opportunità europee per i giovani, con un apposito sportello. Ci sarà poi un laboratorio di nuovi linguaggi di genere, per promuovere un linguaggio inclusivo e attendo alle differenze di genere e orientamento. Altro sportello, quello delicato alle pari opportunità, intercultura e LGBTQ+, sportello di informazione, incontro, ascolto, orientamento e formazione sui diritti e le pari opportunità, per promuovere conoscenze reciproca, solidarietà e inclusione.

Alla presentazione, prevista per oggi alle 16, interverranno: il sindaco Raffaele Bene, l’assessore Pubblica Istruzione- Sport e Cultura Vincenzo Russo, il Responsabile della Biblioteca Giovanni Antonio Forte e i referenti delle organizzazioni partner.