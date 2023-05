Incidente sulla Statale Sorrentina, auto contro transenna

Rallentamenti e disagi lungo la Statale Sorrentina nel tratto di Castellammare. All'altezza dell'albergo "The Towers" quindi nella zona di Pozzano, un'auto non ha rispettato i rallentamenti dovuti ai lavori in corso ed è andata a sbattere contro le transenne che delimitavano il tratto di corsia. Coinvolto nell'impatto anche uno scooter che proveniva in direzione opposta. Lungo la statale giovedi prossimo passerà il Giro d'Italia in arrivo da Sorrento e in direzione Napoli percorrendo anche un tratto all'interno della città di Castellammare, per questo sono ancora in corso i lavori di rifacimento dell'asfalto.

Limitazioni alla circolazione che però non sono state rispettate dall'automobilista che venerdi mattina è finito contro una transenna posizionata per delimitare l'area dei lavori in corso. Sul posto sono arrivati i vigili urbani del comando di Castellammare e un'ambulanza del 118. L'uomo alla guida dell'auto e il centauro sono stati trasportati per accertamenti all'ospedale San Leonardo. Dopo i rilievi del caso la circolazione è tornata alla normalità e i lavori sono ripresi.