Incidente sulla statale sorrentina: morto 42enne, travolta una 16enne

Castellammare. Scooter contro auto, morto un un 42enne, travolta e ferita anche una 16enne in attesa di un panino. È accaduto la scorsa notte, poco prima delle 3 lungo la statale sorrentina, all'altezza di Pozzano, a

I carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia e quelli della sezione radiomobile della compagni stabiese sono intervenuti sulla SS 145 “Sorrentina” Km 12 per un sinistro stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento un 42enne di Piano di Sorrento, Giuseppe Cuccaro (nella foto) a bordo del proprio Sh si è scontrato frontalmente contro una Renault Captur con a bordo una coppia di 19 e 18 anni che provenivano dal senso di marcia opposto. A causa dell’impatto il centauro è morto sul colpo. I 2 ragazzi a bordo dell’auto sono rimasti illesi.

Nella carambola mortale è rimasta ferita anche una 16enne. La ragazzina era a piedi in attesa di poter mangiare qualcosa nei pressi di un furgone che vende panini e bevande. La minorenne è stata colpita in pieno dal corpo in caduta del 42enne. Per lei una ferita alla testa.

La vittima Giuseppe Cuccaro

I carabinieri hanno sequestrato i veicoli mentre la salma è stata messa a disposizione della Procura di Torre Annunziata, che ha aperto un'inchiesta e nei prossimi giorni disporrà l’autopsia.