Cimitile - San Vitaliano, arrestati due uomini da un maresciallo libero dal servizio per furto di auto

Sono stati arrestati Lucenti Cesare e Piacente Luigi, i due uomini che hanno tentato di fuggire dopo aver rubato un'auto a Cimitile. I due sono residenti a San Vitaliano.

Il comandante della stazione di Cimitile, libero dal servizio e nella propria vettura, percorrendo via Nazionale delle Puglie, ha notato due uomini che avevano appena rubato una fiat panda in sosta. È incominciato così l’inseguimento dei due che erano rispettivamente nell’auto appena rubata e in un’altra auto con la quale erano arrivati. Non sapendo di essere seguiti hanno continuato la fuga, ma il maresciallo senza perderli mai di vista ha contattato la centrale operativa, che ha inviato in supporto una gazzella della sezione radiomobile della compagnia di Nola.

A quel punto – alla vista dei colori dell’Arma - i due fuggitivi, che ormai si erano divisi, si sono arresi. Gli uomini sono stati fermati con non poche difficoltà nei comuni di Cimitile e San Vitaliano dove erano sopraggiunti anche i carabinieri della locale stazione con la centrale operativa che dirigeva le operazioni. L’auto è stata restituita alla legittima proprietaria mentre i due arrestati, che dovranno rispondere di rapina impropria, resistenza e lesioni personali, sono in attesa di giudizio.