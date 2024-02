Una notte intera di lavoro per rimettere a posto diciotto metri di binario, un lavoro certosino e complesso, che alla fine porterà benefici indubbi, con un ammodernamento dell'intera tratta. Intanto, però, rallentamenti, difficoltà varie ed inevitabili disagi, a cominciare dai passaggi a livello che restano chiusi oltre il tempo consueto e provocano problemi a pedoni ed automobilisti. A Poggiomarino è polemica per il cantiere della Circumvesuviana lungo la linea che dalla cittadina vesuviana porta a Torre Annunziata. Ma difficoltà si riscontrano anche nella vicina Boscoreale, per il cantiere che sta nei pressi della fermata di Cangiani.

APPROFONDIMENTI Frana a Ischia, stop all’ospitalità: gli sfollati via dagli alberghi Doppio terremoto nei Campi Flegrei: prima una lieve, poi una 3.0 Castello delle Cerimonie, cosa succederà ai matrimoni? Il giro d'affari milionario e il futuro della struttura (che dipende dal Comune)

Poggiomarino, che ospita una stazione strategica, con più linee che si dipanano lungo la rete Circum, da giorni è alle prese con lunghe file di macchine e cittadini ai passaggi a livello. Minuti che passano, gente in attesa, traffico che va in tilt. Non che sia una novità: ci sono ben quindici passaggi a livello che attraversano le vie del centro e da tempo la convivenza con i treni della Circumvesuviana è complicata. Stavolta, però, i tempi ancora più lunghi del solito hanno indotto il primo cittadino Maurizio Falanga a chiedere spiegazioni ad Eav. Non una ma numerose interlocuzioni con l'azienda di trasporti che controlla la Circumvesuviana per scoprire che i disagi sono inevitabili e che, una volta terminati i lavori, i convogli lungo la linea scorreranno più veloci ed i vantaggi finalmente arriveranno.

Lungo la linea PoggiomarinoTorre Annunziata, infatti, sono attivi da tempo diversi cantieri per la manutenzione della rete ferroviaria. Gli operai provvedono, dove è necessario, anche alla sostituzione dei binari: ogni «blocco» di strada ferrata è lungo diciotto metri e, quando va bene, ci vuole una notte intera per completare l'opera e passare al lavoro successivo. Notte e non giorno perché il cantiere viene aperto nelle ore di buio. Se si decidesse di fare i lavori durante il giorno, infatti, si dovrebbe inevitabilmente chiudere l'intera tratta e interrompere il servizio. Una ipotesi impossibile da percorrere, visto che sono decine di migliaia di pendolari che ogni giorno prendono la Circumvesuviana per spostarsi. Ecco perché l'Eav ha scelto di aprire cantieri notturni che, però, anche quando sono chiusi, cioè nel corso del giorno, costringono i treni ad andare più piano, dovendo attraversare le aree oggetto di manutenzione. Ciò comporta passaggi a livello che restano chiusi per più tempo e code di macchine a Poggiomarino, soprattutto dalle parti di viale Manzoni e via Roma. «Ho chiesto ed ottenuto che ci venga fornito un cronoprogramma preciso dell'intervento, che spero di ottenere al più presto», spiega il primo cittadino Maurizio Falanga.

Tra le zone della linea dove si stanno svolgendo i lavori, anche la stazione di Cangiani, nel territorio di Boscoreale. In quel tratto la strada ferrata sarà completamente rimessa a nuovo, ma anche in questo caso non sono mancate le polemiche, con i cittadini che si sono lamentati per i disagi arrecati dal cantiere alla viabilità e le strade chiuse, seppure soltanto di notte. Quando è stato necessario, Eav ha anche provveduto a chiudere la linea, con interruzione della circolazione, proprio per effettuare i lavori di manutenzione. È accaduto per la tratta PoggiomarinoTorre Annunziata, ma anche per la OttavianoSarno in diversi week end.