Clan Polverino, scarcerati Gaetano e Alfredo Tufo

Ordinanza di custodia cautelare annullata dal Riesame: tornano in libertà Gaetano e Alfredo Tufo, padre e figlio, entrambi di Marano, accusati di associazione a delinquere, riciclaggio, intestazione fittizia di beni aggravati dalla transnazionalità. Erano finiti un mese fa al centro di un'importante inchiesta sulla compravendita di autovetture di lusso (Ferrari, Lamborghini e Porsche) tra Marano e la Germania e il riciclaggio dei proventi derivanti dal traffico di droga. Un'inchiesta condotta dai finanzieri di Napoli e Cagliari, in collaborazione con il servizio centrale investigazione criminalità organizzata.

Gaetano Tufo, 52 anni, già noto alle forze dell'ordine per i suoi legami con il clan Polverino (era stato condannato in via definitiva e da qualche anno era un uomo libero), si era dato alla latitanza.

Il figlio Alfredo era agli arresti domiciliari. I giudici del Riesame hanno accolto le argomentazioni difensive dei legali (Antonio Cavallo e Luca Gili) dei due indagati, disponendo l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei loro confronti e lo stop alle ricerche di Tufo.