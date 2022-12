Colpo al distributore Oceania a Casoria, in fuga con l'incasso

Colpo al distributore di carburante Oceania a Casoria. Sembrava una giornata come tante altre in via Pietro Nenni, poi è calato il panico. Tutto si è consumato in pochi minuti. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, due uomini, di cui uno verosimilmente armato, sono arrivati al distributore come normali clienti.

Dopo qualche attimo, però, è stato chiaro l’obiettivo: i soldi dell’incasso. Una volta racimolato il bottino, si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenuti, in maniera tempestiva, i carabinieri della stazione di Arpino di Casoria che hanno attivato le indagini.

Non è ancora stato quantificato il danno. Al vaglio dei militari dell’Arma sono finite le immagini di videosorveglianza delle telecamere della zona.