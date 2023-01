Comune di Casavatore, scassinata la porta del sindaco e della segretaria

Irruzione al Municipio di Casavatore. Questa mattina, è stata trovata scassinata la porta della stanza del sindaco e quella della segretaria. Sono state, prontamente, contattate le forze dell’ordine.

I carabinieri, giunti sul posto con immediatezza, hanno effettuato i rilievi di rito e avviato l’attività investigativa. Nessuna ipotesi è stata al momento esclusa dagli investigatori. Non è chiaro se sia stato portato via o meno qualcosa dalla casa comunale. Decisive saranno le prossime ore per far luce su quanto accaduto nella provincia a nord di Napoli.