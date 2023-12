Danni a condotta durante i lavori a Pozzuoli, fuga di gas, ospedale e 118 bloccati

Condotta del gas danneggiata, pronto soccorso chiuso temporaneamente, interventi del 118 dirottati verso altri ospedali e residenti barricati in casa. E' quanto accaduto a Pozzuoli in seguito a un incidente avvenuto questa mattina alla rotonda de "La Schiana" durante i lavori alle fognature. Per motivi ancora in fase di accertamento un escavatore avrebbe danneggiato un tubo provocando una grossa fuoriuscita di gas a pochi metri dall'ospedale "Santa Maria delle Grazie".

Per motivi di sicurezza l'intera zona è stata chiusa in entrata e uscita.

La puzza di gas ha invaso le vicine abitazioni e i locali del pronto soccorso. Alle ambulanze del presidio del 118 è stato interdetto l’accesso al pronto soccorso e sono state dirottate verso altri ospedali della Asl Napoli 2 nord. Sul posto ci sono i vigili del fuoco intervenuti per mettere in sicurezza la zona, i carabinieri e la polizia municipale che hanno interdetto l'area e chiuso le strade all'altezza del belvdere del Lago d'Averno e lungo la Domitiana nei pressi dello svincolo per Monterusciello.