Ischia, Falconio nuovo direttore dell'ospedale Rizzoli: si chiude una lunga transizione

E' la dottoressa Elvira Falconio, dirigente medico della Asl Napoli 2 Nord, la nuova direttrice sanitaria del presidio ospedaliero "Annamaria Rizzoli" di Ischia. La nomina è avvenuta al termine della selezione che ha visto anche la partecipazione fra gli altri candidati e candidate, della direttrice dell'ospedale di Taranto, dottoressa Maria Giuseppina Maluccio e arriva a chiudere un problematico e lungo periodo di transizione gestionale dell presidio ospedaliero isolano.

Che negli ultimi tempi era rimasto affidato temporaneamente ed a "scavalco", al direttore dell'ospedale di Giugliano, Nunzio Quinto, scelta questa obbligata per l'Asl Napoli 2 Nord che ha dovuto incassare nel corso degli anni anche alcune rinunce, come quella recente della dottoressa Elvira Bianco, che si era dimessa a soli tre mesi dal suo insediamento, causando una grave crisi gestionale nell'unica struttura ospedaliera isolana.

La commissione giudicatrice della Asl ha selezionato i profili dei quattro candidati, Falconio Erminia, Scherillo Isabella, Maluccio Maria Giuseppina e di Capuano Luigi ed alla fine ha fatto la sua scelta valutando oltre ai curriculum professionali, anche la garanzia che ci fosse una nomina in grado di assicurare continuità di gestione al Rizzoli, che già si trova in difficoltà per trasferimenti o passaggi ad altri incarichi in terraferma, di primari, medici e infermieri, problema questo che da sempre rappresenta uno dei maggiori problemi per la sanità ad Ischia.