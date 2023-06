Ischia finalmente riparte e volano arrivi e prenotazioni. Luglio è alle porte oramai e l'isola si getta alle spalle il flop registrato da Pasqua a metà giugno a causa delle condizioni assai poco buone del meteo con la pioggia e l'aria ancora freddina che avevano infatti scoraggiato i vacanzieri a scegliere le località balneari, Ischia compresa. Ma dal weekend ultimo il settore turistico ha ingranato finalmente la marcia, come ha subito rimarcato il ministro Daniela Santanchè, in questi giorni presente sull'isola d'Ischia.

Aumentano le presenze di turisti americani, tedeschi, austriaci e anglosassoni e anche i vacanzieri nazionali si affrettano a prenotare la loro vacanza, con un trend che fa ben sperare almeno fino agli inizi di ottobre prossimo. Nei giorni scorsi sull'isola sono stati visti il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l'allenatore dello scudetto Luciano Spalletti. «Quando fra pochi giorni anche il porto di Casamicciola tornerà a funzionare a pieno regime, il quadro della ripresa complessiva sarà più completo ed evidente» afferma Luca D'Ambra, presidente di Federalberghi Ischia. E restando a Casamicciola, le associazioni di categoria e il Comune stesso stanno producendo un grande sforzo per rendere più appetibile il soggiorno dei turisti, puntando a un cartellone ricco di animazione e di eventi di piazza.

«Ischia sta conseguendo dei risultati assai lusinghieri per quanto riguarda l'incoming turistico soprattutto dall'estero e questo è motivo di soddisfazione anche per il ministero perchè significa che il supporto che abbiamo dato anche attraverso l'Enit, ha contribuito al recupero dell'isola sui mercati turistici nazionali ed esteri», ha affermato l'altra sera il ministro per il Turismo, intervenendo alla serata di premiazioni dei giovani architetti che hanno partecipato alla XIII edizione di «Torri in Festa, Torri in Luce». L'evento, organizzato dall'architetto Aldo Imer e dalla associazione «L'isola delle Torri», ha visto la Santanchè consegnare il premio Pram, dedicato ai progetti di riqualificazione strutturale di edifici storici e complessi monumentali italiani. Con la Santanchè c'erano anche presidente e vicepresidente della giuria, l'architetto Massimo Pica Ciamarra e l'architetto esperto in restauri, Maurizio Di Stefano. «Girando per Ischia - ha detto il ministro - ho avuto la conferma di come questa isola e i suoi imprenditori del settore turistico abbiano oramai maturato una grande capacità di resilienza. C'è stata una bella ripartenza dopo i disastri di immagine che la frana del novembre scorso aveva causato. Una ripartenza che adesso si nota maggiormente dopo lunghe settimane primaverili contrassegnate dal maltempo e che comunque hanno inciso negativamente sulle presenze turistiche ad Ischia, così come in tutte le località balneari della nostra penisola».

Soddisfatta per le campagne di promozione attivate dal ministero a pochi giorni dall'evento che aveva segnato ancora una volta in negativo la vita e l'economia isolana («abbiamo così dato un nostro piccolo contributo» ha detto rivolta alla platea di architetti ed ingegneri) il ministro ha incassato il plauso del sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale e del presidente uscente dell'Ancim (associazione del piccoli comuni isolani), Francesco Del Deo, che non hanno mancato di sottolineare la tempestività dell'intervento del governo sulle questioni relative alle misure di finanziamento per gli interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio.

Tempestività sottolineata anche dal commissario di governo Giovanni Legnini che ha assicurato che il dragaggio del porto di Casamicciola verrà completato a tempo di record per garantire condizioni logistiche ottimali ai trasporti marittimi commerciali e turistici fra l'isola e i porti della terraferma. E sempre a Casamicciola, il sindaco Giosi Ferrandino ha presieduto alle operazioni di prove di attracco del catamarano veloce della Caremar, lo scalo del quale verrà appunto spostato dal porto di Ischia a quello di Casamicciola.